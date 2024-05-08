В Орловской области возобновили автобусный маршрут №464

Он связывает Мезенский педколледж и микрорайон Звёздный.

Новость сообщили в Казённом учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за межмуниципальные «трёхзначные» маршруты.

Движение возобновилось с сегодняшнего дня. Автобус будет заезжать и в село Тайное Орловского муниципального округа.

На каждый день предусмотрено по четыре оборотных рейса. Автобус будет отъезжать от остановки «Тайное» в 6:15, 8:15, 17:30 и 19:30, от остановки «Микрорайон «Звёздный» – в 7:15, 9:15, 18:30 и 20:30.

«Отслеживать движение автобусов для планирования поездок по маршруту №464 рекомендуем с помощью приложения «Умный транспорт», сервисов Яндекс.Карты или 2ГИС», – указали в учреждении.

ИА «Орелград»