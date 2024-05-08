В Орле появился новый патриотический мурал

8.5.2024 | 15:22 История, Культура, Новости

Он украсил здание на перекрёстке 1-й Посадской и Карачевской.

Фото: ГК ОДСК

Точный адрес дома – Карачевская, 26. Год назад на этом и соседнем здании уже размещали муралы в честь Дня Победы, посвящённые нашей землячке – знаменитой лётчице Марине Чечнёвой.

Работы выполняли художник Владимир Кутников и его помощник Никита Ердаков по заказу строительного холдинга ГК ОДСК. Новый мурал стал логичным продолжением деятельности этого творческого союза.

Настенный рисунок также посвящён авиации. Граффити представляет собой изображение трёх истребителей разных поколений – «Ла-5», «МиГ-29» и «Су-5». Первый относится ко временам Великой Отечественной войны, второй – к 70-м годам минувшего века, а третий встал на крыло в 2010-м году.

Орловцы уже успели оценить творчество художников. Сейчас снимки мурала активно расходятся по СМИ и соцсетям.

ИА «Орелград»


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