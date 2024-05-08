В Орле так и не начали строительство пяти объектов

Объёмы незавершенного строительства оценили городские власти.

В 2023 году на балансе муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» числилась проектно-сметная документация (ПСД) по пяти объектам на общую сумму 13,583 миллиона рублей, строительство которых не начиналось. Об этом говорится в отчетном докладе мэрии. В отчете также упоминаются объекты, работы по которым близки к завершению.

В их числе – улица Николая Сенина на участке от улицы Зеленина до улицы Аркадия Узловского. Стоимость проекта составляет 23,379 миллиона рублей, завершение процедуры его регистрации планируется в 2024 году. Еще один объект – «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода» – на сумму 32,699 миллиона рублей. Его завершение планируется в 2024 году, а регистрация – в 2025 году.

Из отчета также следует, что в 2024 году планируется списание проектно-сметной документации на следующие объекты: «Инженерная инфраструктура проекта «Кластер делового туризма «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» – сети газоснабжения южной части города Орла» на сумму 2,389 миллиона рублей; площадка для скейтбординга в городе Орле на сумму 161,89 тысячи рублей; «Модернизация системы очистных сооружений (МР №13 «Московский»)» на сумму 3,897 миллиона рублей.

На 2024 год в городе запланировано строительство дороги по улице Орловских партизан (1,83 км), на 2025 год – по улице Кузнецова (1,67 км), на 2026 год – по улице Витольда Почернина (855 метров). Согласно муниципальной программе содержания и развития улично-дорожной сети на 2024-2025 годы запланировано асфальтирование дорог частного сектора общей протяженностью 78,148 км, в том числе 6,746 км, перенесенных с 2023 года на 2024 год, а также 36,083 км, запланированных на 2-024 год и 35,319 км – на 2025 год. Общая протяженность дорог в Орле по итогам 2023 года составила 481,4 км, из них 156,6 км не имеют усовершенствованного покрытия.

ИА «Орелград»