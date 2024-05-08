Выставки в честь Победы организовала Бунинка

Сразу несколько мероприятий посвящены Великой Отечественной войне и ее героям.

В Орловской областной библиотеке имени Бунина работает выставка «Есть в памяти мгновения войны…». На ней представлены художественные произведения писателей и поэтов о Великой Отечественной войне: Юрия Бондарева, Виктора Астафьева, Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Владимира Богомолова и других. Организаторы напоминают, что в 2024 году целой плеяде русских и советских писателей-фронтовиков исполняется 100 лет.

«Писатели-фронтовики – это целое поколение героических личностей, поколение истинных патриотов страны, испытавших на себе тяготы военного и послевоенного периода, – говорят в «Бунинке». – Они правдиво освещали события тех страшных лет, показали войну без прикрас. Нам же они оставили огромное литературное наследие».

Кроме того, в 2024 году юбилеи празднуют и многие произведения о Великой Отечественной войне, в том числе знаменитые романы Константина Симонова «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются», повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» и «В списках не значился», роман Юрия Бондарева «Горячий снег», повесть Валентина Распутина «Живи и помни» и др.

Ещё одна выставка в «Бунинке» проходит под названием «Память огненных лет», она тоже посвящена Дню Победы. На ней представлены книги о беззаветном героизме и о подвигах, совершенных советскими людьми во имя Родины.

Экспозицию открывает книга «Летопись Великой Отечественной 1941-1945» – краткая иллюстрированная история для юношества с документальным материалом о военных событиях. Выставку дополняет художественная литература: «Поэмы Победы», «Ради мира на земле» и другие книги, в которых освещается долгий путь от начала войны до победных дней.

«Сегодня, когда участников боевых действий и тружеников тыла остается все меньше, публикации очевидцев являются актуальными, – говорят также в «Бунинке». – Так, например, на выставке представлен сборник «Детство, опалённое войной». Основу сборника составили рассказы – воспоминания о реальных событиях. В книгу также вошли стихи тех, по чьему детству прошла война. В сборнике «Выстояли и победили!» также освещаются события, происходившие на территории области в 1941-1945 годах».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»