В Орле юнармейцы провели парад для 99-летнего ветерана

Также его поздравил с Днём Победы спикер облсовета Леонид Музалевский.

Персональный парад под окнами Александра Михайловича Алешкина организовали юнармейцы из школы №51 Орла. Ветеран наблюдал за ребятами из окна своей квартиры. Юные орловцы прошли в ногу под песню «День Победы», отдали честь герою войны и исполнили для него творческий номер.

Также ветерана с наступающим праздником поздравил спикер облсовета Леонид Музалевский.

«Вы легендарное поколение, пример мужества, героизма и стойкости для многих поколений граждан России. Большое спасибо за ту Победу, за подвиг и низкий Вам поклон», — заявил Музалевский.

Александр Михайлович Алешкин родился в Новосильском районе. Ушел на фронт в 1942 году. Служил в 282 минометном полку 32 минометной бригады 22 артиллерийской дивизии прорыва РГК.

В звании старший сержант дошёл до Берлина. Награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», «За отвагу», орденом Красной Звезды.

ИА “Орелград”