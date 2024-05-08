Орловщина попала во всероссийские лидеры по убыли населения

Таковы данные Росстата за январь и февраль.

В целом по стране по итогам первых двух месяцев года количество умерших россиян превысило количество родившихся в 1,6 раза. Естественный прирост населения наблюдался всего в девяти регионах.

При этом в 61 регионе число умерших превысило число родившихся более чем в 1,7 раза (то есть больше, чем в среднем по стране). На Орловщине этот тревожный показатель оказался равен 2,9 раза. То же самое – во Владимирской, Тверской и Новгородской областях.

Ещё хуже ситуация оказалась только на Псковщине и на Смоленщине. Здесь соотношение составило 3,1 раза.

Ранее в Орёлстате подробно рассказали о демографической обстановке в январе этого года.

ИА «Орелград»