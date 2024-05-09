На аттракционах Горпарка Орла обнаружили «минимальные дефекты»

Однако все устройства допущены к работе.

Кататься на них можно уже с 1 мая. Об этом в интервью «Орёлтаймс» рассказала директор Городского парка культуры и отдыха Анна Чистякова.

«Наши аттракционы прошли лицензирование и допущены в работу. Кое-где были выявлены минимальные дефекты, например, требуется замена лакокрасочного покрытия», – призналась она.

Также Чистякова заявила, что в ближайшее время обновления парка аттракционов ждать не следует. Для этого нет необходимых средств. Единственный реальный способ для изменить эту ситуацию – добиться победы Горпарка в голосовании по выбору объектов для благоустройства. Теперь уже в будущем году.

Напомним, что в августе 2022 года в парке погибла 17-летняя орловчанка. Девушка разбилась, катаясь на аттракционе «Орбита». Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако оно не завершено до сих пор.

ИА «Орелград»