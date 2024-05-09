На Орловщине состоялся большой патриотический автопробег

9.5.2024 | 16:35 Важное, Новости, Общество, Транспорт

Организатором выступил автоклуб «Орлы бездорожья».

Фото: Администрация Орла

Сегодня утром участники пробега, разместив на машинах патриотическую символику, проехали от площади Жукова до комплекса «Кривцовский мемориал», расположенного в Болховском районе. По пути к колонне присоединились водители из Мценска и Болхова.

На мемориальном комплексе орловцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших воинов.

В общей сложности в патриотическом автопробеге приняли участие свыше 100 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Ранее похожую акцию провели по инициативе молодёжного Парламента при Орловском областном Совете народных депутатов.

ИА «Орелград»


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