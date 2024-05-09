В Орле проходит акция «Бессмертный полк»

От похода колонной по городу пришлось отказаться из соображения безопасности.
Однако орловцы всё равно нашли возможность вспомнить о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
Так, на площади Ленина на большом экране транслируется онлайн-шествие акции. Также орловцы устанавливают фотографии ветеранов в окнах квартир и домов, прикрепляют на одежду, ставят на аватарки в социальных сетях.
Кроме того, в соцсетях проходит тематический флешмоб. Чтобы участвовать в нём, нужно опубликовать фотоснимок ветерана или рассказ о нём и сопроводить публикацию хештегом #нашБессмертныйПолк.
Также фотографии защитников Отечества принесли с собой на площадь Ленина многие зрители сегодняшнего парада, посвящённого Дню Победы.
ИА «Орелград»