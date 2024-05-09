Новые выплаты ввели для классных руководителей

Действие постановления распространяется на период с 1 марта 2024 года.

Правительство Орловской области внесло изменения в действующий с 2020 года порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Губернатор Андрей Клычков подписал постановление 27 апреля, но оно распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года. В соответствии с поправками, в Орловской области установлено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.

Введена градация в зависимости от масштабов населенных пунктов, в которых работают учителя. В частности, вознаграждение в размере 5 тысяч рублей в месяц установлено для населенных пунктов Орловской области с численностью населения 100 тысяч человек и более. Впрочем, в регионе имеется только один такой населенный пункт – город Орел. Для населенных пунктов с численностью населения менее 100 тысяч человек размер вознаграждения за классное руководство составляет 10 тысяч рублей. Поправками определено, что одному педагогическому работнику предоставляется не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения при условии осуществления классного руководства в двух и более классах.

Как и прежде, областная казна будет сама выделять так называемые иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям для софинансирования указанных выплат. Согласно внесенным поправкам, трансферты будут предоставляться с учетом отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды РФ и с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая выплату части отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения.

Предыдущим постановлением правительство Орловской области рекомендовало органам местного самоуправления установить с 1 сентября 2020 года ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, оно не предусматривало градации по населенным пунктам. Право на получение вознаграждения имеет педагогический работник, на которого ежегодным приказом образовательной организации возложены функции классного руководителя с его письменного согласия.

Вознаграждение является составной частью заработной платы педагогического работника и выплачивается ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы. Образовательные организации сами представляют в департамент образования Орловской области заявки на получение средств на выплату вознаграждения на очередной месяц по типовой форме.

ИА «Орелград»