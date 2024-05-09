На Орловщине открыли ещё один знак Населённый пункт воинской доблести

9.5.2024 | 10:31 Важное, История, Новости, Общество

Его разместили в деревне Соборовка Троснянского района.

Фото: газета “Сельские зори”

Торжественная церемония прошла накануне. В ней приняли участие местные чиновники и депутаты, представители общественных организаций, школьники.

Глава района Артём Левковский вручил грамоту губернатора Орловской области создателю проекта мемориального комплекса «Соборовское поле» Сергею Парамохину. Так орловца отметили за заслуги в сохранении памяти о народном подвиге.

Работники Троснянского ДК подготовили для собравшихся творческие выступления. Также все желающие смогли подкрепить силы гречневой кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

В 1943-м году за пять дней оборонительных боёв на этом участке Центрального фронта погибло около 30 тысяч воинов Красной армии. 33 участника тех сражений удостоились звания Героя Советского Союза.

ИА «Орелград»


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