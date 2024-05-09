Орловцы помогли гостям выставки «Россия» сделать подарки для фронта

9.5.2024 | 14:49 Новости, Общество, СВО

Акцию провели орловские юнармейцы.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мероприятие под названием «Письма на фронт» проходит сегодня в павильоне Орловской области. Оно приурочено ко Дню Победы. В рамках акции все желающие могут направить свои пожелания участникам специальной военной операции.

Также на мастер-классе «Символ для бойцов СВО» гости выставки изготовили мягкую игрушку «Чебурашка». Поделки передадут бойцам.

Кроме того, в павильоне представлена фотовыставка «Юнармия в кадре», которая рассказывает о деятельности регионального отделения всероссийского движения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


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