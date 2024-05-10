В Орле стартовал проект «Напутствие ветеранов войны»

Проект создан по архивным материалам 1980 года.

Государственный архив Орловской области запустил проект «Напутствие ветеранов войны». Он был подготовлен отделом использования и публикации документов. Проект посвящен 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и создан по архивным материалам, собранным областным клубом «Дорогой отцов» к 35-летию Победы в 1980 году.

«В ходе патриотической акции «Фронтовые биографии земляков» учащиеся города Орла и районов области записали воспоминания своих земляков-фронтовиков о самых ярких эпизодах военной биографии и их пожелания подрастающему поколению, – пояснили в облархиве. – Документы хранятся в фонде Орловской областной детской экскурсионно-туристической станции».

Ознакомиться с материалами можно, посетив тематическую страницу проекта на сайте архива. Например, Александр Попадейкин, встретивший День Победы в Германии в 153-м запасном полку, высказал такие пожелания: «Подрастающему поколению желаю хорошо учиться, относиться честно к своим обязанностям, быть активными участниками строительства коммунизма, зорко охранять наши границы…».

«Дорогие ребята! Будьте всегда честными, добрыми, отзывчивыми, никогда не жалейте всегда помогайте другим. Командуйте собой и требуйте от себя образцовой исполнительности. Воля, упорство, сознание необходимости делать полезное, доброе, радостное для людей сделают из вас полезных людей на Земле», – пожелал танкист Иван Драчев, встретивший День Победы в Праге.

Артиллерист Владимир Кулаков, встретивший День Победы в Берлине, произнес такие слова: «Желаю молодому подрастающему поколению продолжать славные боевые традиции их отцов и дедов. Желаю им быть честными, правдивыми и отзывчивыми. Любить свою Родину и быть верными защитниками. Пусть они будут достойными строителями коммунизма и добиваются великих успехов за своей школьной партой».

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ИА «Орелград»