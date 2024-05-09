В Орле ищут охранников для восьми детских садов

9.5.2024 | 18:08 Новости, Образование

Госзакупку проводит Администрация Орла.

Фото: ИА “Орелград”

Пока что она находится на стадии сбора заявок. Подать их можно до 23 мая.

Городские власти ищут охрану для садиков №47, №48, №55, №66, №71, №72, №73 и №92. Речь идёт о периоде с 1 июля и до конца текущего года.

Максимальная (начальная) стоимость контракта составляет 2 миллиона 345 тысяч рублей. Потенциальный победитель должен будет, как минимум, предъявить документы на право осуществления охранной деятельности.

Ранее стало известно, что каждый десятый орловский охранник провалил профэкзамены.

ИА «Орелград»


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