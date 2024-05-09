В Орле ищут охранников для восьми детских садов

Госзакупку проводит Администрация Орла.

Пока что она находится на стадии сбора заявок. Подать их можно до 23 мая.

Городские власти ищут охрану для садиков №47, №48, №55, №66, №71, №72, №73 и №92. Речь идёт о периоде с 1 июля и до конца текущего года.

Максимальная (начальная) стоимость контракта составляет 2 миллиона 345 тысяч рублей. Потенциальный победитель должен будет, как минимум, предъявить документы на право осуществления охранной деятельности.

Ранее стало известно, что каждый десятый орловский охранник провалил профэкзамены.

ИА «Орелград»