В Орле состоялся Парад Победы

9.5.2024 | 11:39 Важное, Новости, Общество

Мероприятия в честь праздника начались утром.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В 9 часов на бульваре Победы состоялось возложение гирлянды Славы и цветов к стеле «Город воинской славы». В ней участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский. Затем почётные гости церемонии возложили цветы к бюстам генерала Горбатова, Героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, Героев России Александра Рязанцева и Алексея Скворцова.

Через час на площади Ленина начался Парад Победы – торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и ветеранов боевых действий. Также здесь состоялось показательное выступление курсантов Академии Федеральной службы охраны России.

Затем на площади стартовал праздничный концерт. Он завершится только в 22 часа. Отдельная развлекательная программа организована у нового фонтана рядом со стрелкой Оки и Орлика.

Ещё одно крупное мероприятие пройдёт сегодня и завтра в парке Победы. Здесь состоится большой Фестиваль солдатской кухни.

ИА «Орелград»


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