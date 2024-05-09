За три месяца на Орловщине долги за ипотеку выросли на 28%

Это один из самых высоких показателей по стране.

О текущей ситуации с просроченными платежами за ипотеку рассказали в коллекторском агентстве «Долговой консультант». В организации сравнили данные по всем регионам за последние полные три месяца текущего года.

Оказалось, что в нашей области с февраля по апрель включительно объём таких долгов возрос на 28%. Это шестой показатель по стране. Более активно нарастала задолженность только в Крыму и Туве, Севастополе, Костромской и Тверской областях.

При этом по объёму просроченных платежей Орловщина не входит в число лидеров. Здесь первые места занимают Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край, Дагестан. В нашем регионе вся задолженность на 1 апреля составила 153 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что заметно снизился госдолг Орловской области.

ИА «Орелград»