В Орле впервые за долгое время подешевели новостройки

Такова статистика за апрель.

О ней рассказали аналитики портала «Мир квартир».

Средняя цена одного «квадрата» в новом жилье в Орловской области составила 91 тысячу 224 рубля. Это 61-й показатель по стране. За апрель цифра снизилась на 0,6%.

Средняя стоимость целой квартиры в новом доме в нашем регионе – 5 миллионов 324 тысячи 947 рублей. Этот показатель в апреле также просел на 2,7%. Между тем, по сравнению с данными годичной давности, и цена квадратного метра, и цена квартиры выросли (на 8,9% и 8,7% соответственно).

Аналитики связывают это со снижением числа кредитов, выдаваемых по льготным ипотечным программам. В свою очередь, тенденция обусловлена тем, что с банков начали брать комиссию за такие операции.

«Видимо, можно прогнозировать дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится», – заявил гендиректор портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

ИА «Орелград»