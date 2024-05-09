В Орле впервые за долгое время подешевели новостройки

9.5.2024 | 16:44 Новости, Строительство

Такова статистика за апрель.

Фото: ИА «Орелград»

О ней рассказали аналитики портала «Мир квартир».

Средняя цена одного «квадрата» в новом жилье в Орловской области составила 91 тысячу 224 рубля. Это 61-й показатель по стране. За апрель цифра снизилась на 0,6%.

Средняя стоимость целой квартиры в новом доме в нашем регионе – 5 миллионов 324 тысячи 947 рублей. Этот показатель в апреле также просел на 2,7%. Между тем, по сравнению с данными годичной давности, и цена квадратного метра, и цена квартиры выросли (на 8,9% и 8,7% соответственно).

Аналитики связывают это со снижением числа кредитов, выдаваемых по льготным ипотечным программам. В свою очередь, тенденция обусловлена тем, что с банков начали брать комиссию за такие операции.

«Видимо, можно прогнозировать дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится», – заявил гендиректор портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования