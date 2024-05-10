Аудиторы оценили работу «Мценскфармации»

Результаты проверки включены в годовой отчет городской КСП.

Итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Мценскфармация» за 2020-2022 годы» оказались включены в годовой отчет Контрольно-счетной палаты города Мценска. Судя по нему, аудиторы довольно позитивно оценили работу этого предприятия в проверенный период времени. Так, было установлено, что предприятие оказалось рентабельным: по итогам 2020 года оно получило прибыль в сумме 2,279 миллиона рублей (при плане получения прибыли в сумме 1,31 миллиона рублей), по итогам 2021 года – прибыль в сумме 1,918 миллиона рублей (при плане в 1,418 миллиона), по итогам 2022 года – прибыль в сумме 2,269 миллиона рублей (при плане в 1,61 миллиона).

При сверке муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Мценскфармация», с выпиской из реестра муниципального имущества расхождений не было установлено. Нарушения при проверке правильности начисления и выплаты заработной платы, выплаты премий директору МУПа также не оказалось. Не нашли аудиторы и превышения фактического соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и рядовых сотрудников предприятия.

Однако без ложки дегтя не обошлось. В своем отчете КСП отмечает, что уставный фонд предприятия был фактически уменьшен на 37,384 миллиона рублей. Но нормативно-правовых документов учредителя об уменьшении уставного фонда у МУП «Мценскфармация» не имеется. По результатам контрольного мероприятия представление об устранении нарушений было направлено не только МУПу, но и управлению по муниципальному имуществу администрации города. Информация о результатах проверки была направлена главе Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»