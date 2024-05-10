В Ливнах откроют центр для «трудных подростков»

Проект будет профинансирован за счет гранта в размере 2 миллиона рублей.

В Ливнах откроется муниципальный центр «Перспективы» – об этом сообщила администрация города. Соответствующий проект стал победителем конкурсного отбора инновационных социальных проектов муниципальных образований. Его провел Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Разработанная Фондом программа «Ценю жизнь» направлена на «преодоление причин потери детского населения».

Срок реализации проекта создания муниципального центра «Перспективы» – декабрь 2025 года. Финансирование предусмотрено за счет средств гранта в сумме 2 миллиона рублей, полученного за победу в конкурном отборе. Соисполнителями мероприятий проекта станут органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а также общественные объединения города Ливны.

Открытие центра, как говорят в муниципалитете, позволит оказывать реабилитационную помощь юным ливенцам, находящимся в конфликте с законом, благодаря их включению в различные виды продуктивной социально значимой деятельности. Также новое учреждение «обеспечит их вовлечение в мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и повышение гражданской ответственности».

«Одна из его задач – формирование активной жизненной позиции, навыков ведения здорового образа жизни через занятия физической культурой, спортом, туризмом; профилактику потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ; профессиональное самоопределение, трудовое воспитание и трудовую адаптацию, – пояснили в администрации города Ливны. – Мы ждем от центра также эффективное содействие в воспитании культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном подходе».

ИА «Орелград»