Более 70% бюджета Ливны заработали не сами

Опубликован отчёт об исполнении бюджета Ливен за 2023 год.

Администрация города Ливны отчиталась об исполнении бюджета за 2023 год. Согласно ему, доходы составили 1,759 миллиарда рублей, или на 13,2 процента больше, чем планировалось изначально. По сравнению с 2022 годом Ливны получили на 434,679 миллиона рублей больше, доходы возросли на 32,8 процента. Однако доля собственных доходов в общей казне составила всего лишь 28,7 процента. Оставшиеся 71,3 процента – это доля безвозмездных поступлений, присланных городу из бюджета региона.

Отчет администрации уже изучила городская Контрольно-счетная палата, выдавшая положительное заключение. Аудиторы отметили, что собственные доходы города по сравнению с 2022 годом увеличились на 78,509 миллиона рублей или на 18,4 процента; безвозмездные поступления увеличились на 356,169 миллиона рублей, или на 39,7 процента. Собственные налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2023 году составили 505,363 миллиона рублей. Для сравнения в 2022 году город самостоятельно заработал 426,854 миллиона

Удельный вес налоговых поступлений в общей сумме собственных доходов в 2023 году составил 89,6 процента (показатель 2022 года – 89,4 процента, 2021 года – 83,7 процента). В основном собственные доходы сложились за счет налога на доходы физических лиц – простые горожане перечислили в казну 356,068 миллиона рублей, что составило 70,5 процента собственных доходов казны. План по сбору НДФЛ был перевыполнен на 15,1 процента, по сравнению с 2022 годом сумма налога на доходы физических лиц возросла на 72,471 миллиона рублей, или на 25,6 процента.

«Рост поступлений НДФЛ в бюджет города обусловлен увеличением поступлений от промышленных предприятий, повышением минимального размера оплаты труда, заработной платы сотрудников бюджетных учреждений всех уровней, – объяснила КСП. – Вторым по величине в структуре собственных доходов является налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (поступает в бюджет города с 1 января 2021 года) – 36,851 миллиона рублей, или 7,3 процента».

Третьим по величине в структуре собственных доходов бюджета города стал земельный налог, пополнивший казну на 22,924 миллиона рублей. Исполнение плановой величины доходов бюджета по налогу на имущество физических лиц составило 110 процентов, или 19,587 миллиона рублей. Поступления по этому налогу по сравнению с 2022 годом увеличились в 2,5 раза, что связано с применением повышенной ставки в отношении определенного перечня объектов недвижимости.

ИА «Орелград»