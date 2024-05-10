Орловчанка добилась снижения пенсионного возраста

Право на досрочную пенсию она отстояла в суде.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области, удовлетворен иск местной жительницы, в соответствии с которым уставлен факт ее постоянного проживания на территории с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на ЧАЭС. Также за женщиной признано право на досрочное назначение пенсии по старости с уменьшением пенсионного возраста. В суде пояснили, что до подачи иска орловчанка пыталась решить свою проблему через пенсионный фонд.

Однако на ее заявление поступил отказ. Чиновники объяснили его тем, что период проживания женщины на территории зоны радиоактивного загрязнения составляет 9 лет 8 месяцев и 3 дня. Это дает ей право на назначение пенсии с уменьшением возраста на два года, то есть по достижении возраста 53 лет. Но, как выяснилось уже в суде, чиновники «забыли» учесть еще один период проживания – с апреля 1986 год по январь 1989 год.

«Истец представила достаточно доказательств, свидетельствующих о проживании в зоне с льготным социально экономическим статусом на момент аварии на Чернобыльской АЭС, в связи с чем, считала, что имеет право на досрочное назначение пенсии по достижению возраста 52 лет, – сообщили в пресс-службе. – Просила суд установить данный факт и признать за ней право на досрочное назначение страховой пенсии по старости со снижением общеустановленного возраста, в связи с проживанием в зоне ЧАЭС».

В судебном заседании представитель пенсионного фонда возражала против удовлетворения иска назвав его необоснованным. Однако обоснованность требований женщины подтвердили не только документы, но и свидетели, которых опросил суд. Оценив все представленные доказательства, суд установил факт проживания женщина на территории с льготным социально-экономическим статусом и обязал Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области назначить и выплачивать ей пенсии с момента подачи иска в суд. Правда, решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу, не исключено, что оно будет обжаловано, и тогда спор продолжится во второй инстанции.

ИА «Орелград»