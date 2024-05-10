Инвестиционный совет создали в Ливнах

Новый коллегиальный орган призван помочь притоку инвестиций.

Администрация Ливен утвердила положение об Инвестиционном совете при главе города. Согласно документу, он является совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов содействия реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне города Ливны. В состав совета вошли 11 человек, председателем стал глава города Сергей Трубицин. Также в совете имеются представители филиала АО «Газпром газораспределения Орел», МУП «Водоканал» и Ливенского межрайонного филиала АО «Орелоблэнерго».

Задачами совета объявлены: содействие в реализации муниципальной политики, направленной на развитие инвестиционной деятельности; содействие в разрешении разногласий и споров инвесторов с органами местного самоуправления, акционерным обществом «Корпорация развития Орловской области», ресурсоснабжающими и иными организациями, вне зависимости от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

Также члены совета должны содействовать в устранении административных барьеров в правоотношениях, ущемляющих законные права и интересы инвесторов. В список их задач входит разработка предложений по улучшению инвестиционного климата и повышению эффективности регулирования инвестиционной деятельности на территории города, координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях, подготовка предложений по формированию новых подходов к развитию инвестиционной деятельности и другое.

К функциям совета относится разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционной деятельности и стимулированию инвестиционной активности, вынесение предложений по правовым, экономическим, социальным, информационным, организационным и иным вопросам, определение приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности и пр. Совет имеет право запрашивать необходимую ему информацию у органов власти и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, привлекать к своей работе экспертов, создавать рабочие и экспертные группы, а также рассматривать заявки инвесторов и готовить предложения главе города Ливны о целесообразности и возможности их реализации.

ИА «Орелград»