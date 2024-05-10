Инвестиционный совет создали в Ливнах

10.5.2024 | 16:01 Новости, Экономика

Новый коллегиальный орган призван помочь притоку инвестиций.

Фото: www.google.com/maps

Администрация Ливен утвердила положение об Инвестиционном совете при главе города. Согласно документу, он является совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов содействия реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне города Ливны. В состав совета вошли 11 человек, председателем стал глава города Сергей Трубицин. Также в совете имеются представители филиала АО «Газпром газораспределения Орел», МУП «Водоканал» и Ливенского межрайонного филиала АО «Орелоблэнерго».

Задачами совета объявлены: содействие в реализации муниципальной политики, направленной на развитие инвестиционной деятельности; содействие в разрешении разногласий и споров инвесторов с органами местного самоуправления, акционерным обществом «Корпорация развития Орловской области», ресурсоснабжающими и иными организациями, вне зависимости от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

Также члены совета должны содействовать в устранении административных барьеров в правоотношениях, ущемляющих законные права и интересы инвесторов. В список их задач входит разработка предложений по улучшению инвестиционного климата и повышению эффективности регулирования инвестиционной деятельности на территории города, координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях, подготовка предложений по формированию новых подходов к развитию инвестиционной деятельности и другое.

К функциям совета относится разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционной деятельности и стимулированию инвестиционной активности, вынесение предложений по правовым, экономическим, социальным, информационным, организационным и иным вопросам, определение приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности и пр. Совет имеет право запрашивать необходимую ему информацию у органов власти и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, привлекать к своей работе экспертов, создавать рабочие и экспертные группы, а также рассматривать заявки инвесторов и готовить предложения главе города Ливны о целесообразности и возможности их реализации.

ИА «Орелград»


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