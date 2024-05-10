Орловскому селу обещают новое развитие

Областные власти актуализировали паспорт государственной программы.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 20 декабря 2019 года № 705 «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Действие этой программы должно было завершиться в 2025 году, однако новым решением властей оно продлено до 2029 года включительно. При этом общий объем финансирования программы сокращен с 3,32 миллиарда рублей до 543,676 миллиона рублей.

Актуализированы были и цели программы. В их число вошли: сохранение к 2029 году доли сельского населения в общей численности населения Орловской области на уровне не менее 33,4 процента; достижение к 2029 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 117,12 процента; повышение к 2029 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 52,5 процента.

В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление субсидий муниципальным районам для оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских территорий. Субсидии положены на: улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях; строительство жилья, предоставляемого по договору найма; обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку.

Кроме того, область в рамках программы обещает помочь сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении их квалифицированными специалистами, благоустройстве сельских территорий, развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, а также поможет с улучшением современного облика сельских территорий. С 2020 года по 2023 год в рамках программы уже были реализованы мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство и приобретение жилья, строились объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустраивались общественные пространства.

ИА “Орелград”