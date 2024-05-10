Мценск завершил первый квартал с профицитом

Администрация города отчиталась об итогах исполнения бюджета.

Администрация Мценска утвердила подготовленный финансовым управлением отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2024 года. Согласно ему, по доходам бюджет был исполнен в сумме 261,326 миллиона рублей, по кассовым расходам – в сумме 248,623 миллиона рублей. Таким образом, профицит мценского бюджета за отчетный период времени составил 12,703 миллиона рублей. Администрация города поручила финансовому управлению направить отчет на согласование в Мценский городской Совет народных депутатов и в Контрольно-счетную палату, которая должна будет его проанализировать и представить свое экспертное заключение.

Кроме того, мэрия дала ряд поручений. Так, администраторам доходов бюджета города Мценска предписано принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в бюджет текущих платежей в полном объеме и по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки. Получателям бюджетных средств мэрия предписала «принимать и исполнять бюджетные обязательства в пределах бюджетных ассигнований». Контроль за исполнением постановления возложен на начальника финансового управления администрации города.

Чуть ранее бюджетный отчет представила администрация Орловского муниципального округа. Он уже был рассмотрен местными депутатами. Согласно отчету, доходы бюджета муниципального округа за первый квартал 2024 года сложились в сумме 641,527 миллиона рублей, а расходы – в сумме 596,241 миллиона. То есть и в данном случае бюджет был исполнен с профицитом в размере около 45 миллионов рублей. Большую часть денег округ потратил в рамках муниципальных программ – эти затраты составили 513,244 миллиона рублей, или 86,1 процента от всех расходов.

Таким образом, расходы в рамках непрограммной части бюджета муниципального округа составили 82,996 миллиона рублей, или 13,9 процента. Структура расходов характеризуется социальной направленностью, следует также из отчета. Удельный вес расходов на социальную сферу в их общем объеме составил 55,3 процента, или 329,837 миллиона рублей. Так, финансирование отрасли образования составило 40,2 процента (239,551 миллиона рублей) от общего объема расходов, сферы культуры – 4 процента (23,984 миллиона рублей), социальной политики – 10,7 процента (64,016 миллиона рублей), физической культуры – 0,4 процента (2,284 миллиона рублей).

ИА «Орелград»