Орловские власти отчитались о благоустройстве села

В рамках госпрограммы в «деревню» было вложено более 1,7 миллиарда рублей.

В Орловской области, начиная с 2020 года, в рамках государственной программы развития сельских территорий из областного бюджета было предоставлено субсидий на общую сумму 1,753 миллиарда рублей. Об этом говорится в постановлении правительства региона, которое актуализировало программу «Комплексное развитие сельских территорий» и продлило срок ее действия до 2029 года включительно.

Сообщается, что за счет выделенных средств были улучшены жилищные условия 29 семей, приобретены и построены 2,42 тысячи квадратных метров жилья. По направлению «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» осуществляется реализация трехлетнего проекта «Строительство сетей инженерной инфраструктуры (газовые, водопроводные сети) и автомобильных дорог на территории площадки малоэтажной застройки в поселке городского типа Покровское. Цена проекта составляет 207 миллионов рублей.

Также в рамках программы в 2020-2022 годах орловцам был выдан 491 льготный ипотечный кредит в рамках мероприятия «Сельская ипотека». Участниками данного проекта на территории Орловской области являются Россельхозбанк и Сбербанк. Кроме того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» прошли обучение пять студентов, а еще 12 студентов прошли практику у сельхозтоваропроизводителей.

За отчетный период времени в сельской местности было введено в эксплуатацию 15,9 километров газопроводов, построено и реконструировано 33,52 километра автодорог регионального значения. Также были реализованы 35 проектов в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» и четыре проекта в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

«Благодаря реализации государственной программы созданы определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала села, развития его экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения его жилищных условий и социальной среды обитания», – говорится в паспорте обновленной программы.

ИА «Орелград»