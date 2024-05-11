Орловчанка взыскала 300 тысяч за квартиру с сюрпризом

11.5.2024 | 7:09 Закон и порядок, Новости

Продавец умолчал о существенных недостатках имущества.

ИА “Орелград”

Дело о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда в апреле рассмотрел Заводской районный суд. Многодетная женщина приобрела жилье на улице Маяковского за 2,5 млн рублей. При проведении ремонтных работ обнаружились скрытые дефекты дома, свидетельствующие о его ненадлежащем состоянии, несоответствии санитарным, техническим и противопожарным нормам. Продавец знал о них. Это подтвердила свидетель. Женщина  пояснила, что «бывший хозяин дома как до пожара, так и после него постоянно носил мешки на крышу, что-то закладывал, посыпал опилками, приходили строители, осуществляли какие-то работы на крыше», указано в опубликованном решении суда.

Эксперты ФБУ «Орловская лаборатория судебной экспертизы» подтвердили жалобы новой собственницы. Стоимость устранения недостатков оценили в  344 548 рублей. Суд посчитал законным требование о взыскании этих средств с продавца. Однако не нашел  оснований для взыскания компенсации морального вреда. Также ответчик должен оплатить госпошлину.

Решение суда может быть обжаловано.

ИА “Орелград”


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