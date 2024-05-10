Руководитель кооператива в центре Орла скрыла данные о расходах

Владельцам гаражей пришлось обратиться в суд.

Дело об обязании предоставить документы рассмотрел в конце апреля Заводской районный суд. Шесть членов потребительского гаражного кооператива «Окраина» обратились к председателю с просьбой показать данные о поступлениях и расходах за 2022 и 2023 годы, а также проинформировать о размере уплаченного земельного налога. (Собственники делали целевые взносы в виде доплаты по 2500 рублей в счет образовавшейся задолженности перед ИФНС России по городу Орлу). Однако данные граждане не получили, это вынудило их обратиться в суд.

Представитель руководства кооператива в ходе заседания «не признала требования истцов, вместе с тем не опровергала то обстоятельство, что требуемые членами ПГК документы для ознакомления не представлены», указано в решении. При этом в уставе Окраины прописано, что член кооператива имеет право получать доступ и знакомиться с отчетами правления, ревизора, заключениями аудитора и другой финансовой документацией. Требования истцов удовлетворены.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 2 мая 2024 года. Оно может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”