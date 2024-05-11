Археологи обследовали дорогу до границы с Украиной

Обследование было проведено на территории Мценского района.

В Орловской области археологи провели обследование участка автомобильной дороги М-2 «Крым»: «Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной». Разведка была проведена на участке с 329 по 342 километр на территории Мценского района. Таким образом, всего было обследовано 13 километров указанной автодороги. Заказчиком выступило ООО «Мостдорпроект-плюс». Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ.

Обследование провели специалисты Археологического парка «Аргамач». Целью исследования было получение информации о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия в границах землеотвода. Ближайшие археологические памятники относительно участка проведения работ находятся достаточно далеко: объект археологического наследия «Мценск, городище» расположен в 9,69 км к северо-востоку от обследованного участка, а курганный могильник – в 8,31 км к северо-востоку.

Сам же участок проведения археологических работ расположен в центральной части Мценского района и юго-западной части города Мценска, на левом берегу реки Зуша. Он берет начало в непосредственной близости от транспортной развязки, расположенной по улице Автомагистраль в Мценске, далее следует на юго-запад вдоль автодороги М-2 «Крым» и завершается в 1,3 километра от юго-восточной окраины деревни Старая Отрада во Мценском районе.

Полевой этап работ начался с осмотра местности – ученые искали курганы, валы, рвы, площадки и другие элементы ландшафта, которые могли бы скрывать неизвестные памятники. После визуального осмотра было заложено 13 шурфов. В ходе исследований археологического материала и следов культурного слоя не было выявлено. Выводы археологов затем проверил эксперт, который выдал положительное заключение на проведение земляных, строительных и хозяйственных работ на территории участка автомобильной дороги М-2 «Крым». Но работы должны быть немедленно приостановлены, если будут обнаружены объекты, обладающие признаками археологического наследия.

ИА “Орелград”