Организатору подпольного казино ужесточили наказание

11.5.2024 | 17:00 Криминал, Новости

Молодого человека решили отправить на исправительные работы.

Фото: СУ СК России по Орловской области (иллюстративное)

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел представление судебного пристава, который просил изменить вид наказания ранее осужденному местному жителю, гражданину 1998 года рождения. Ак пояснили в пресс-службе суда, молодой человек является жителем орловского города Дмитровска. Однако перед судом за совершенное преступление он ранее предстал перед Железногорским городским судом Курской области.

Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Было установлено, что орловец входил в состав организованной группы, проводившей подпольные азартные игры с помощью Интернета. «В результате преступленных действий участники организованной группы извлекли незаконный доход в общей сумме 1 276 493 рубля – отметили в суде.

Орловец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ, и приговорен к судебному штрафу в размере 400 000 рублей. Причем суд по его заявлению разрешил ему платить в рассрочку – ежемесячно равными платежами по 8500 рублей, а в последнем месяце – 500 рублей. Исполнительный документ был направлен для принудительного исполнения в отделение судебных приставов.

«В связи с тем, что осужденный длительное время не исполнял условия рассрочки, судебный пристав направил в суд представление о замене наказания в виде штрафа на иной вид наказания, – сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда. – Рассмотрев предписание, суд признал гражданина злостно уклоняющимся от исполнения основного наказания в виде штрафа, заменив данный вид наказания на исправительные работы с удержанием 10 процентов заработной платы ежемесячно в доход государства».

ИА «Орелград»


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