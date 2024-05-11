Организатору подпольного казино ужесточили наказание

Молодого человека решили отправить на исправительные работы.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел представление судебного пристава, который просил изменить вид наказания ранее осужденному местному жителю, гражданину 1998 года рождения. Ак пояснили в пресс-службе суда, молодой человек является жителем орловского города Дмитровска. Однако перед судом за совершенное преступление он ранее предстал перед Железногорским городским судом Курской области.

Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Было установлено, что орловец входил в состав организованной группы, проводившей подпольные азартные игры с помощью Интернета. «В результате преступленных действий участники организованной группы извлекли незаконный доход в общей сумме 1 276 493 рубля – отметили в суде.

Орловец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ, и приговорен к судебному штрафу в размере 400 000 рублей. Причем суд по его заявлению разрешил ему платить в рассрочку – ежемесячно равными платежами по 8500 рублей, а в последнем месяце – 500 рублей. Исполнительный документ был направлен для принудительного исполнения в отделение судебных приставов.

«В связи с тем, что осужденный длительное время не исполнял условия рассрочки, судебный пристав направил в суд представление о замене наказания в виде штрафа на иной вид наказания, – сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда. – Рассмотрев предписание, суд признал гражданина злостно уклоняющимся от исполнения основного наказания в виде штрафа, заменив данный вид наказания на исправительные работы с удержанием 10 процентов заработной платы ежемесячно в доход государства».

ИА «Орелград»