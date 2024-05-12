Микрозайм обернулся для орловца рукоприкладством и лишением машины

Дело о незаконном договоре купли-продажи рассмотрел в апреле Заводской суд Орла.

Ответчиком стала микрофинансовая организация «Финтерика».

Орловец купил в кредит «Фольксваген Гольф». В связи с поломкой двигателя ему срочно потребовались средства на ремонт. Ему выдали в Финтерике заем на сумму 200 тысяч рублей, однако был оформлен договор продажи авто (кстати, находившегося в залоге у банка).

Вовремя возвратить первую часть суммы орловец не смог, он связался по телефону с сотрудниками микрофинансовой организации. Его попросили привезти к офису “Гольф”, якобы, чтобы удостовериться в его сохранности. Когда орловец приехал, «сотрудники ООО «Финтерика» с применением физической силы отобрали у него его автомобиль, забрали ключи и отогнали его в неизвестное место», указано в решении суда. При этом сумма долга продолжала расти, в итоге превысив 700 тысяч рублей. Машина снята с учета и убыла за границу, судя по данным МВД. Орловец обратился в суд с требованием признать, что сделка с Финтерикой была притворной, вернуть ему машину или возместить стоимость транспортного средства – 1,89 млн рублей.

Суд признал доводы истца. Договор купли-продажи транспортного средства является ничтожной сделкой, так как служил «прикрытием» для договора займа. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита, установленное Банком России для договоров с физлицами в III квартале 2023 года (на сумму до 300000 рублей) составлял 24,357% годовых. Орловец же попался на 1% в день, то есть 365% годовых, что противоречит закону. Суд решил взыскать с ООО «Финтерика» в пользу истца 1,69 млн рублей (стоимость машины за вычетом полученных в микрофинансовой организации средств).

Отметим, на сайте Банка России указано, что питерское ООО МКК «Финтерика» лишилось лицензии 17 марта 2023 года.

ИА “Орелград”