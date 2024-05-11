Два человека погибли в ДТП в Орловской области

11.5.2024 | 11:43 Новости, Происшествия

Авария произошла 10 мая на трассе М-2 «Крым».

Фото: УМВД России по Орловской области

Автомобиль «Рено Логан» двигался со стороны Орла в направлении Кром. Примерно в 15:45 в районе 397 километра трассы 62-летний водитель выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Рено Сценик».

В результате ДТП на месте скончался водитель «Логана». Его 42-летняя пассажирка погибла по дороге в больницу. Травмы получили малолетний ребенок, находившийся в «Логане», и 46-летний водитель «Рено Сценик».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, подчеркнули в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”

Фото: УМВД России по Орловской области

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