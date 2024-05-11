Патрон и посуда: что нашли археологи в «Дворянском гнезде»

Обнародован акт экспертизы результатов археологической разведки.

Областные власти обнародовали заключение государственной историко-культурной экспертизы проекта обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла: Дворянское гнездо». Ранее неизвестный памятник был выявлен при подготовке реконструкции подземного участка тепломагистрали по улице 7 Ноября. В связи с этим на объекте в 2024 году были проведены археологические полевые работы.

Занималась этим экспедиция ООО «Археологический парк «Аргамач». Целью научно-исследовательских работ являлось установление наличия, либо отсутствия объектов археологического наследия в границах землеотвода. В случае выявления археологи должны были установить основные характеристики культурного слоя (датировка, мощность и сохранность), необходимые для планирования мероприятий по сохранению памятника.

Обследование земельного участка, отведенного для реконструкции тепломагистрали, проводилось методом сплошной археологической разведки. Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографических источников. Он был начат с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов и обнажений культурного слоя. Затем были заложены разведывательные шурфы, которые принесли любопытные находки из разных веков.

Так, в одном из шурфов была найдена гильза от патрона «Маузер», изготовленного в 1938 году в Берлине. Также были раскопаны фрагменты старинной стеклянной посуды: горлышко штофа и фрагмент вазы с белой эмалью. Был найден фрагмент старинной кровельной красноглиняной черепицы. К так называемому массовому материалу археологи отнесли 14 фрагментов круговой посуды XVIII–XIX веков, а именно: один венчик и одно донце от разных красноглиняных сосудов; четыре фрагмента мореной посуды, в том числе два донца; пять фрагментов от разных чернолощеных сосудов, в том числе фрагмент кувшина; два фрагмента фаянсовой посуды, в тои числе одна тарелка; один фрагмент фарфоровой кофейной чашки.

Обнаруженные в ходе работ индивидуальные находки и керамика маркировались и заносились в полевую опись. В стационарных условиях они мылись и шифровались. После камеральной обработки была составлена коллекционная опись находок, согласно которой полученные материалы будут переданы в государственный музейный фонд Орловской области. В целом в результате археологического обследования выявлен объект археологического наследия, получивший название «Культурный слой исторической части г. Орла: Дворянское гнездо».

Памятник располагается по улице 7 Ноября вдоль фасадов зданий от пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина до улицы Октябрьской, где в районе дома-музея Николая Лескова охватывает участок, на котором расположен и сам музей. Объект археологического наследия занимает высокую надпойменную террасу, плавно переходящую в коренной левый берег реки Орлик. Площадка расположена на высоте около 10 метров от уровня поймы, примерно в 170 метрах к северу от реки. Общая мощность культурного слоя составляет не менее 0,8 метра. В связи с этим строителям при реконструкции тепломагистрали предписано провести мероприятия по обеспечению сохранности вновь выявленного объекта.

ИА «Орелград»