Полтысячи орловцев получили деньги за физкультуру

11.5.2024 | 12:00 Новости, Экономика

Налоговики озвучил текущие суммы вычетов по расходам.

Фото: ИА «Орелград»

В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2024 года региональным управлением налоговой службы предоставлены вычеты гражданам по их расходам на физкультурно-оздоровительные услуги в сумме 10,4 миллиона рублей. Это на 57,7 процента, или на 6 миллионов рублей больше, чем было годом ранее. Право на получение налогового вычета заявили 526 жителей региона.

Такие данные привели в Управлении ФНС России по Орловской области, где подсчитали текущие вычеты. В ведомстве пришли к выводу, что орловцы стали чаще и больше заниматься физкультурой и спортом. По данным Орелстата, в 2023 году на территории Орловской области населению было оказано платных услуг в сфере физической культуры и спорта на 452,4 миллиона рублей, что на 0,3 процента превысило показатель 2022 года. Причем 83,4 миллиона рублей орловцы оставили в прошлом году в фитнес-центрах и спортивных клубов..

Что касается налоговой статистики, то в первом квартале 2024 года, по данным УФНС, социальными налоговыми вычетами в регионе воспользовались 8,4 тысячи плательщиков. Их общая сумма составила 572,1 миллиона рублей, что на 27 процентов, или на 154,6 миллиона рублей больше показателя аналогичного периода 2023 года. Получить налоговые вычеты можно по расходам на обучение, лечение и приобретение медикаментов, физкультурно-оздоровительные услуги, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии.

«Максимальная сумма годовых затрат на лечение, обучение самого налогоплательщика, физкультуру и спорт и так далее, с которых можно получить социальный налоговый вычет, с 2024 года составляет 150 тысяч рублей в год, – говорят в областной налоговой службе. – Это общий совокупный лимит для всего перечня расходов в рамках социального налогового вычета. Максимальная сумма к возврату составит 19,5 тысячи рублей».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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