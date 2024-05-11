Едва не зарезавшей мужа орловчанке отсрочили наказание

Женщина отправится в колонию после того, как подрастёт ее ребенок.

Жительница города Ливны Орловской области получила три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за конфликт, в результате которого едва не погиб ее супруг. Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, исполнение вынесенного приговора, еще не вступившего в силу, отсрочено до достижения ребенком осужденной возраста 14 лет. Действия женщины были квалифицированы по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Из материалов дела следует, что инцидент произошел в феврале 2024 года. Было установлено, что между супругами вспыхнула словесная ссора. Однако она доросла до того, что женщина схватила кухонный нож и пырнула им мужа в живот. Удивительно, но потерпевший обратился за помощью к медикам только на следующий день. Он поступил в больницу, где его экстренно прооперировали. Ножевое ранение оказалось очень серьезным и повлекло тяжкий вред здоровью мужа.

«В судебном заседании подсудимая признала свою вину полностью, – уточнили в пресс-службе суда. – Потерпевший пояснил, что по факту нанесения ему ножевого ранения он не имеет претензий к жене, которая перед ним извинилась, они продолжают жить совместно, ссор и конфликтов у них нет. Суд в качестве смягчающих вину обстоятельств учел противоправное поведение потерпевшего, послужившего поводом для преступления».

Кроме того, при вынесении приговора было учтено активное способствование подсудимой раскрытию и расследованию преступления, наличие у нее двоих несовершеннолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств суд не установил, тем не менее, женщина получила три года колонии. Впрочем, приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»