На Орловщине снова ожидаются заморозки

О неблагоприятных метеоусловиях предупреждает ГУ МЧС по региону.

Температура будет опускаться ниже нуля 12, 13, 14 мая. По прогнозу синоптиков, заморозки возможны до – 2 градусов. Это уже третья волна холода с начала мая.

Сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательными при эксплуатации электроприборов и газового оборудования. Нарушение правил безопасности при обогреве помещений может привести к пожарам. Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке. Не перекаливайте и не используйте неисправные печи, следите за исправностью вентиляции и дымоходов.

ИА “Орелград”