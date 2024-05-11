На Орловщине снова ожидаются заморозки

11.5.2024 | 13:56 Новости, Происшествия

О неблагоприятных метеоусловиях предупреждает ГУ МЧС по региону.

Температура будет опускаться ниже нуля 12, 13, 14 мая. По прогнозу синоптиков, заморозки возможны до – 2 градусов.  Это уже третья волна холода с начала мая.

Сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательными при эксплуатации электроприборов и газового оборудования. Нарушение правил безопасности при обогреве помещений может привести к пожарам. Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке. Не перекаливайте и не используйте неисправные печи, следите за исправностью вентиляции и дымоходов.

ИА “Орелград”


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