Под Орлом в дороги «вкатали» полмиллиарда рублей

Власти Орловского округа отчитались о дорожных работах за 2023 год.

Администрация Орловского муниципального округа представила на заседании окружного парламента отчет об освоении бюджетных ассигнований Дорожного фонда за 2023 год. В рамках реализации муниципальной программы были проведены работы по ремонту, включая капитально 30,43 километра автомобильных дорог. Кроме того, в 2023 году началось строительство моста через Оку в районе деревень Касьяновка и Тайное (в том числе автомобильная дорога). Цена контракта составляет 317,87 миллиона рублей. Лимиты 2023 года в сумме 158,935 миллиона рублей администрацией округа, по ее данным, были освоены в полном объеме.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в целом было освоено 478 301 913 рублей 95 копеек. Из них средства федерального бюджета составили 155,772 миллиона рублей, средства Дорожного фонда Орловской области – 215,412 миллиона рублей, средства Дорожного фонда Орловского муниципального округа – 107,116 миллиона рублей. Из бюджета региона округу в прошлом году были выделены субсидии на ремонт дорог и искусственных сооружений на них.

В данном случае общий объем субсидий из средств регионального Дорожного фонда составил 156,64 миллиона рублей. На софинансирование работ округ из своего Дорожного фонда добавил 8,1 миллиона. Денег хватило на ремонт 27 участков улично-дорожной сети и автодорог общего пользования местного значения, всего в данном случае в границах муниципального округа было отремонтировано 22,29 километра дорог.

Одним из самых протяженных и значимых объектов, отремонтированных в рамках субсидий Дорожного фонда Орловской области, местные власти называют капитальный ремонт дороги «Орел-Знаменское» – поселок Докукинский – Спицино». Его протяженность составляет 4,18 километра, а стоимость работ составила около 68,5 миллиона рублей. Данную автомобильную дорогу в 2022 году передали на баланс администрации Орловского муниципального округа из федеральной собственности после продолжительных переговоров.

ИА «Орелград»