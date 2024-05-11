В Орле растет количество виртуальных уставов

Все больше компаний переходят на типовые уставы налоговой службы.

В Орловской области уже 315 компаний выбрали подходящий себе типовой устав через онлайн-сервис Федеральной налоговой службы, который так и называется – «Выбор типового устава». Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, сервис упрощает любому обществу с ограниченной ответственностью выбор подходящего виртуального устава при регистрации.

Судя по статистике, он набирает популярность. В 2024 году в Орловской области в своей деятельности типовые уставы применяют на 39,4 процента больше ООО, чем было в прошлом году, в котором количество таких документов тоже росло. По данным ведомственной статистики, в 2023 году на применение типовых уставов перешло более 70 орловских предпринимателей. А на начало 2024 года количество юридических лиц региона, применяющих цифровые уставы, составило 242 компании.

«Налогоплательщику предлагается на выбор 36 утвержденных вариантов, – говорят в Управлении ФНС по региону. – Но самой популярной комбинацией условий типового устава является вариант под №20. Его используют в своей деятельности 147 компаний региона. Данный вариант дает возможность участникам выйти из организации, а другим членам купить его долю. Наследники и правопреемники могут стать обладателями доли без получения согласия других участников, можно избрать директора не из числа собственников организации, а в случае принятия судьбоносного для фирмы решения, нет необходимости нотариально заверять документ, достаточно подписать его всеми участниками».

В налоговой службе подчеркнули, что использование типовых уставов «является одной из актуальных тем в организации деятельности общества с ограниченной ответственностью». Ведь виртуальные уставы представляют собой готовые учредительные документы, доступные в электронном виде на сайте ФНС. Их не надо распечатывать для представления контрагентам, в том числе и при регистрации ООО. Еще один плюс заключается в том, что в таких уставах не прописывается название компании, юридический адрес и виды деятельности. Вся персональная информация ООО содержится только в Едином государственном реестре юридических лиц.

ИА «Орелград»