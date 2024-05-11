Орловчанка засудила управляющую компанию за вонь

Жительница Орла взыскала компенсацию морального вреда.

Решение по делу о защите прав потребителей в конце апреля рассмотрел Заводской районный суд. Ответчиком стало ООО «УК ЖЭУ №23». В канализационной системе квартиры орловчанки имеются неисправности, поэтому в ванную комнату, туалет поступает неприятный запах. Она неоднократно обращалась в управляющую компанию, но без результата. На предписание Государственной жилищной инспекции ЖЭУ не приняло меры. На момент рассмотрения дела неисправности в канализационной системе квартиры не устранены.

Учитывая длительность не исполнения требования устранения неисправности, суд посчитал, что орловчанке и ее сыну причинены нравственные страдания. В пользу каждого решено взыскать с компании компенсацию морального вреда по 20 тысяч рублей, а также штраф по 10 тысяч рублей. На устранение неисправностей ЖЭУ №23 отвели два месяца.

Решение суда может быть обжаловано.

ИА “Орелград”