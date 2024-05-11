Под Орлом нашли темную дорогу

Суд обязал власти Орловского округа привести её в порядок.

Орловский районный суд признал незаконным бездействие администрации Орловского муниципального округа по содержанию автомобильной дороги по улице Школьной в селе Большая Куликовка. На администрацию возложена обязанность привести дорогу в соответствие с нормативными требованиями путем восстановления уличного освещения в срок до 1 марта 2025 года и восстановления дорожной разметки в срок до 1 сентября 2024 года. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, решение было принято по административному исковому заявлению прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. В обоснование искового заявления было указано, что ранее в прокуратуру обратился местный житель, пожаловавшийся на состояние указанной выше дороги. Надзорное ведомство провело проверку и установило факт ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Нарушения выразились в отсутствии, местами, горизонтальной дорожной разметки, а также в частичном отсутствии стационарного электрического освещения.

С целью их устранения прокурор внес главе Орловского муниципального округа представление, однако надлежащие меры по устранению выявленных нарушений администрацией так и не были приняты. Поэтому было подано исковое заявление. Суд изучил доводы прокурора, счел их обоснованными и принял решение иск удовлетворить. Возможно, теперь на улице Школьной в Большой Куликовке появятся разметка и освещение.

ИА «Орелград»