УФАС проверит «противоречивый» земельный аукцион

Жалоба поступила на администрацию Колпнянского района.

Управление ФАС России по Орловской области сообщило о поступлении жалобы и приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Подана она одним из участников торгов на действия администрации Колпнянского района. По мнению заявителя, нарушения были допущены при организации аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка в поселке Колпна площадью 4527 квадратных метров.

Из жалобы следует, что в извещении о проведении аукциона не были указаны сведения о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства. «Этот факт ограничил в информации потенциальных участников и самих участников указанных торгов, хотя на основании закона данные сведения обязательны для предоставления», – следует из жалобы.

Кроме того, извещение о проведении аукциона, по мнению заявителя, содержит противоречивую информацию о виде разрешенного использования земельного участка. В соответствии с карточкой лота на сайте видом разрешенного использования данных земельных участков является: «Производственная деятельность». Но уже в соответствии с договором вид разрешенного использования меняется на: «Склад». Также в извещении аукциона приводится таблица с перечислением 53 видов разрешенного использования, которая включает в себя оба вышеуказанных вида.

Жалобщик считает, что данный факт «прямым образом ввел в заблуждение как самих участников аукциона, так и потенциальных участников, чем ограничил здоровую конкурентную среду данному аукциону». Кроме того, антимонопольщики проверят и довод о том, что сам земельный участок не может быть предметом аукциона, поскольку он закрыт бетонными плитам для въезда. Из уведомления следует, что жалоба подана в соответствии с требованиями закона. Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению, направления заинтересованным сторонам уведомления о ее поступлении и приостановлении торгов до рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»