Дефицит бюджета Ливен составит почти 55 миллионов рублей

Депутаты горсовета внесли поправки в бюджет на 2024 год.

Как сообщили в администрации города Ливны, депутаты Ливенского горсовета на своем очередном заседании внесли поправки в бюджет на 2024 год. Изменения коснулись основных параметров бюджета: планируемые доходы были увеличены на 16,925 миллиона рублей, по итогам года они должны составить 1,592 миллиарда; расходы бюджета были увеличены на 16,948 миллиона, или до 1,646 миллиарда рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета составит 54,955 миллиона рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2025 года депутаты оставили без изменений – в сумме 120 миллионов рублей. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям по-прежнему не предусматривается, в бюджет он занесен в сумме 0 рублей. Изменений в доходную и расходную части бюджета города на плановый период 2025 и 2026 годов депутаты не вносили.

Согласно пояснительной записке, кредиторская задолженность Ливен по полномочиям городского округа по состоянию на 1 апреля 2024 года составила 17,465 миллиона рублей. Согласно отчетным данным по состоянию на 1 апреля 2024 года на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 55,319 миллиона рублей, из которых собственные доходы составляли 46,968 миллиона, средства бюджетов других уровней – 8,35 миллиона рублей.

Задолженность муниципального образования по кредитам по состоянию на 1 апреля 2024 года составила 42 миллиона рублей. «Сумма задолженности муниципального образования по кредитам не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны», – было отмечено в пояснении к проекту внесения поправок в бюджет.

ИА “Орелград”