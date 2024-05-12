Орловчанке пришлось дважды судиться из-за взносов

Дело о взыскании долга и пени рассмотрел Покровский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе Покровского районного суда, административный иск к местной жительнице предъявило Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Налоговики в обоснование своих требований указали, что ответчица была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Соответственно, она должна была выплачивать страховые взносы, которые администрирует налоговая служба.

Налоговики заявили, что женщина в установленные сроки не уплатила взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. На недоимку были начислены пени в сумме 19 837 рублей 61 копейка. Женщине направлялись требования об уплате задолженности, которая не погашена до сих пор. В ноябре 2023 года налоговики обратились в мировой суд, который вынес судебный приказ в их пользу – документ предусматривал взыскание с женщины задолженности.

Однако затем ответчица сама обратилась в судебный участок с возражениями. В результате в декабре 2023 года определением мирового судьи судебный приказ был отменен. Налоговиков это не устроило, и они обратились в районный суд с требованием взыскать указанную выше сумму задолженности в полном размере. Районный суд повторно исследовал представленные доказательства и пришел к выводу о том, что «наличие задолженности нашло свое подтверждение».

«Доказательств, опровергающих указанные выше обстоятельства, административным ответчиком суду представлено не было, – сообщает пресс-служба Покровского районного суда. – В связи с чем суд удовлетворил административные исковые требования в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу».

Ранее УФНС России по Орловской области сообщило, что по состоянию на 1 марта 2024 года количество должников по налогам в регионе сократилось на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент их количество составляет 138,4 тысячи, в том числе 135,5 тысячи физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 2,9 тысячи юридических лиц. Контролировать свои налоговые обязательства жителям Орловской области помогает смс-информирование о наличии долгов по налогам. Данным сервисом пользуются 44,5 тысячи орловских налогоплательщиков, что на 53 процента больше, чем было годом ранее.

ИА «Орелград»