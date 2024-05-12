Учреждения культуры каждый 10-й рубль потратили с нарушениями

Окружная КСП отчиталась о своей деятельности в 2023 году.

Контрольно-счетная палата Орловского муниципального округа представила отчет о своей деятельности за 2023 год. За это время было проведено 13 контрольных мероприятий. Общий объем проверенных средств составил 335,373 миллиона рублей, в том числе: по муниципальным бюджетным учреждениям образования – 251,869 миллиона рублей, учреждениям культуры – 19,052 миллиона рублей, муниципальным казенным учреждениям – 64,451 миллиона рублей.

При проверках образовательных учреждений были выявлены нарушения на общую сумму 12,261 миллиона рублей, что составляет 4,9 процента от общего объема проверенных в них средств. В муниципальных учреждениях культуры нарушения потянули на сумму 1,846 миллиона рублей, что составляет 9,7 процента от общего объема проверенных средств. По сути, каждый 10-й рубль учреждения культуры потратили с нарушениями. При проверках казенных учреждений сумма нарушений составила 377,1 тысячи рублей, или 1 процент.

Контрольными мероприятиями были охвачены следующие учреждения: Средняя образовательная школа имени П.В.Киреевского, Детский сад № 27 деревни Становое, Овсянниковская СОШ, Лавровская СОШ, Детский сад № 34 деревни Шепино, МБУК «Лавровский СБК», МБУК «Олимп» и МКУ «ЕДДС Орловского муниципального округа и АХС». Существенными нарушениями в КСП назвали: искажение бухгалтерской отчетности в сумме 6,43 миллиона рублей (44,4 процента в общем объеме нарушений) и необоснованные расходы бюджетных средств в сумме 4,69 миллиона рублей (32,4 процента).

Кроме того, неправомерные расходы бюджетных средств составили 426,9 тысячи рублей (3 процента), нарушения по оплате труда – 1,248 миллиона рублей (8,6 процента), учет и списание материальных ценностей – 783,4 тысячи рублей (5,4 процента), неэффективное использование бюджетных средств – 335,8 тысячи рублей (2,3 процента); учет расчетов с подотчетными лицами – 442,1 тысячи рублей (3 процента); искажение плана финансово-хозяйственной деятельности – 128 тысячи рублей (1 процент).

«В целях устранения выявленных в ходе проверок нарушений Контрольно-счетной палатой в отчетном году были направлены предписания в адрес руководителей учреждений, установлены конкретные сроки устранения нарушений и предоставления информации о принятых мерах. Устранение всех выявленных нарушений в ходе проведения контрольных мероприятий, находятся на контроле», – сообщается в отчете.

ИА “Орелград”