Медработникам установили дополнительные выплаты

Правительство региона решило поддержать медиков рублем.

Правительство Орловской области издало постановление №311 «Об установлении в 2024 году за счет средств областного бюджета специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования…». Речь идет о дополнительных мерах поддержки сотрудников медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Орловской области и расположенных в районных центрах, малых городах и сельских населенных пунктах».

Отметим, что постановление вступило в силу со дня его официального опубликования (2 мая 2024 года) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года. Подписан документ 27 апреля 2024 года губернатором Андреем Клычковым. Принят он во исполнение перечня поручений, утвержденного по итогам участия президента Владимира Путина в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными 14 февраля 2024 года. Сам перечень поручений был утвержден президентом 18 апреля 2024 года, то есть правительство Орловской области отреагировало довольно оперативно.

Согласно постановлению, в регионе на 2024 год водится специальная социальная выплата за счет областного бюджета. Правительство утвердило ее максимальные месячные размеры следующим категориям медицинских работников: врачам медицинских организаций или их структурных подразделений, расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, – 50 000 рублей; расположенных в населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек, – 29 000 рублей;

Выплаты среднему медицинскому персоналу медицинских организаций или их структурных подразделений составят: в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, – 30 000 рублей; в населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек, – 13 000 рублей. Также губернатор установил, что специальная социальная выплата осуществляется с 1 марта 2024 года. Она положена работникам, в том числе находящимся в отпуске по уходу за ребенком и работающим на условиях неполного рабочего времени, а также впервые пришедшим в 2024 году на вакантные должности в медицинские организации за фактически отработанное время, но не более максимальных сумм, указанных выше.

«Специальная социальная выплата по должностям, занимаемым в порядке внутреннего и внешнего совместительства, не производится, – говорится в документе. – Право на получение специальной социальной выплаты имеют работники медицинской организации в случае занятия штатной должности в объеме не менее одной ставки… В случаях если работник по основной должности работает неполную ставку в связи с тем, что действующими штатными нормативами предусмотрено менее одной ставки для данной категории работников, предоставление специальной социальной выплаты производится пропорционально размеру занимаемой ставки».

ИА «Орелград»