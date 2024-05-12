Нарушения сроков расчёта с дорожниками выявили под Мценском

Внеплановую выездную проверку провели сотрудники администрации губернатора.

Внеплановая камеральная проверка администрации Мценского района была проведена в соответствии с приказом администрации губернатора и правительства Орловской области. Проверяющие оценили соблюдение целей, порядка и условий предоставления субсидии Мценскому району из бюджета Орловской области. Соответствующее соглашение было заключено еще в мае 2022 года, а субсидии выделялись в 2022-2023 годах.

Они были предназначены для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Объем охваченный проверкой средств в отчете администрации губернатора не указан, но сообщается, что проверялись дорожные расходы за счет субсидии за период с 1 января 2022 года и почти за весь 2023 год. Всего было выявлено четыре нарушения, все они были связаны с несоблюдением норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Во всех случаях заказчики просрочили исполнения обязательств по расчетам с подрядчиками. Так, в рамках одного дорожного контракта оплата работ была произведена на 9 рабочих дней позже установленного срока, в рамках второго – на 7 рабочих дней позже установленного срока. В третьем случае деньги подрядчику были перечислены с опозданием на 28 рабочих дней, в четвертом – на 16 рабочих дней.

«Администрации Мценского района направлено представление о принятии мер по устранению причин и условий нарушений, – следует из отчета администрации губернатора. – Направлена копия представления в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области».

ИА «Орелград»