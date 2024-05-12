Новые рабочие квоты для инвалидов утвердил Клычков

Постановление губернатора вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в Орловской области». Как следует из преамбулы, документ разработан в целях реализации статьи 38 Федерального закона от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьи 2 Закона от 6 декабря 2007 года № 726-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области».

Глава региона установил квоту для приема на работу инвалидов работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, в размере 4 процентов от среднесписочной численности работников; работодателям, у которых численность работников составляет от 36 до 100 человек включительно, – в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Напомним, что квоты на работу для инвалидов в Орловской области действуют уже почти два десятилетия. За нарушение для работодателей предусмотрена административная ответственность. Впрочем, серьезных нарушений в этой сфере в последние годы не было. Введение новых квот связано с необходимостью привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Так, с 1 января 2024 года утратила силу статья 25 Закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в РФ» и вступила в силу статья 53 Закона от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ», согласно которой работодатели информируют государственную службу занятости о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

А с 1 сентября 2024 года утрачивает силу статья 13.2 Закона от 1991 года и вступает в силу статья 38 Закона от 2023 года, устанавливающая квоту для приема на работу инвалидов. В настоящий момент для работодателей Орловской области, имеющих в штате более 35 сотрудников, установлена квота для приема на работу граждан с ограничениями по здоровью.

По сообщению пресс-службы губернатора, 669 инвалидов были трудоустроены на квотируемые рабочие места в Орловской области в 2023 году. По последним данным, полученным от 837 работодателей, квота по региону составляет 3288 рабочих мест. «Работодателями создано даже больше: 3953 рабочих места в счет квоты. Из них занято 2751 рабочее место, вакантно – 1202», – отметили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»