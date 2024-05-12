В Орле ЧОП наказали из-за экс-полицейского

Бывший сотрудник полиции был «тайно» принят на работу.

В Орле за нарушение законодательства о противодействии коррупции частная охранная организация и ее директор привлечены к ответственности. Об этом сообщает Орловская транспортная прокуратура. Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при привлечении бывших государственных гражданских служащих к трудовой деятельности в ООО ЧОП «Святогор». По закону, новый работодатель обязан в установленный срок уведомить о трудоустройстве такого сотрудника его бывшего работодателя.

«Установлено, что бывший госслужащий Линейного отдела МВД России на станции Орел принят на работу в коммерческую организацию, при этом руководство общества не уведомило об этом прежнего работодателя, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – По данному факту прокурором в отношении юридического лица и его генерального директора были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ».

Административные материалы были переданы для рассмотрения в мировой суд, который счел доказанной вину и организации, и ее руководителя. В результате решениями мирового судьи виновные лица были привлечены к административной ответственности. Им было назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Постановления уже вступили в законную силу, а штрафы, как говорят в прокуратуре, на данный момент уже оплачены.

ИА «Орелград»