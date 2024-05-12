С орловца взыскали полмиллиона за испорченную в Тамани дорогу

Иск дорожников был рассмотрен в орловских Ливнах.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению ФКУ Упрдор «Тамань». Дорожники требовали взыскать с местного жителя возмещение автомобиля вреда, причиненного дорогам при эксплуатации перегруженного тяжеловесного автомобиля. Сумму ущерба истец оценил в 516 068,28 рублей. Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, рассмотренные события произошли еще в мае 2021 года.

Тогда на стационарном пункте транспортного контроля «ПКП-3» на дороге А-290 «Новороссийск-Керчь» при взвешивании транспортного средства «Мерседес-Бенц» было выявлено превышение его допустимой массы и допустимых осевых нагрузок. А при проверке документов было установлено, что водитель перевозил тяжеловесный груз без соответствующего разрешения. Тем самым, по мнению истца, он нарушил установленные законом требования, в результате чего причинил ущерб автомобильной дороге общего пользования.

«Собственник автомобиля проигнорировал направленную ФКУ Упрдор «Тамань» претензию и не возместил добровольно причиненный дорогам ущерб, поэтому ФКУ Упрдор «Тамань» просило взыскать в счет возмещения вреда денежные средства в размере 516 068,28 рублей, – пояснили в пресс-службе. – Суд пришел к выводу, что представленными доказательствами подтвержден факт перевозки тяжеловесного груза с превышением установленных предельных значений нагрузки на полную массу транспортного средства».

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, поскольку «законодательством установлена обязанность владельцев транспортных средств по возмещению вреда, причиняемого дорогам при перевозке тяжеловесных грузов». Но решение еще не вступило в законную силу, проигравшая сторона вправе обжаловать его в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»