В Ливенском районе сделают ставку на бюджетные кредиты

Дешевым бюджетным займам будет отдан приоритет перед банковскими кредитами.

Администрация Ливенского района утвердила основные направления собственной долговой политики. Документ предусматривает направление дополнительно полученных доходов на погашение долговых обязательств района (которые, судя по отчету, составляют порядка 10 миллионов рублей), недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов, а также эффективное управление свободными остатками средств бюджета.

Документ предполагает отказ от привлечения коммерческих кредитов и минимизацию стоимости заимствований. В связи с этим главным инструментом долговой политики Ливенского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов объявлено привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. «Преимуществом использования данного инструмента являются низкие процентные ставки, позволяющие сократить расходы бюджета на обслуживание муниципального долга», – поясняет местная администрация

Основными задачами долговой политики заявлены: снижение уровня муниципального долга и поддержание его параметров в рамках, установленных бюджетным законодательством РФ; оптимизация структуры муниципального долга и минимизация расходов на его обслуживание; повышение эффективности муниципальных заимствований; обеспечение выполнения условий соглашений по реструктуризации бюджетных кредитов; обеспечение своевременного, точного и полного учета долговых обязательств.

Оценили власти Ливенского района и возможные риски, связанные с реализацией долговой политики. К их числу отнесены: риск недостаточного поступления доходов в бюджет на финансирование расходных обязательств; риск рефинансирования долговых обязательств (отсутствие возможности осуществлять на приемлемых условиях новые заимствования для погашения имеющихся долговых обязательств); риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.

«Основной мерой, принимаемой в отношении управления рисками, связанными с реализацией долговой политики, является осуществление достоверного прогнозирования доходов бюджета Ливенского района и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Ливенского района, а также принятие взвешенных и экономически обоснованных решений», – говорится в документе.

ИА «Орелград»