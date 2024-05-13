Бывшего первого заммэра Орла Минкина осудят за халатность

Дело передано в суд.

Информацию сообщили в Следственном Управлении Следственного Комитета России по Орловской области.

Бывший первый заместитель мэра города Орла ответит за снег со льдом, упавший на голову несовершеннолетнего прохожего. ЧП произошло 18 февраля 2022 года у дома по Гостиной, 3.

Как установило следствие, из-за несвоевременной и неэффективной деятельности обвиняемого у данного здания вообще отсутствовала управляющая организация. А значит в доме не проводились и работы по содержанию общего имущества – включая очистку крыш и карнизов от ледяных и снежных наростов. Это и привело к несчастному случаю.

“Мужчина вину в совершенном преступлении не признал”, – отметили в СК.

На данный момент дело уже направлено в суд для рассмотрения.

ИА “Орелград”